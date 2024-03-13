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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عدنان منصور: إسرائيل توسع من رقعة عدوانها على لبنان

الدكتور عدنان منصور
الدكتور عدنان منصور وزير الخارجية اللبناني الأسبق

قال الدكتور عدنان منصور وزير الخارجية اللبناني الأسبق، إن ما تقوم به إسرائيل في الوقت الحاضر من تصعيد لعملياتها العكسرية تثبت مرة أخرى مدى الاعتداءات التي تقوم بها منذ عام 2006 وحتى يومنا هذا.

وأضاف منصور، خلال مداخلة ببرنامج “من مصر”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاشتباكات منذ السابع من أكتوبر الماضي بدأت في نطاق جغرافي محدد على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، وكانت الاشتباكات محصورة في رقعة معينة، ولكن إسرائيل من آن لآخر تريد أن تخرج من هذا الإطار وتوسع عدوانها لحين أنها شملت في صيدا وبعلبك شمال شرق لبنان، وأماكن لبنانية أخرى.

وأوضح، أن المقاومة بكل تأكيد مقابل كل تصعيد من الجانب الإسرائيلي هي تصعد أيضًا من عملياتها وهي ترد على القصف بالقصف وترد على الفعل برد الفعل، مشيرًا إلى أن إسرائيل في الوقت الحاضر هي التي توسع من نطاق عملياتها في لبنان.

القاهرة الإخبارية إسرائيل الحدود اللبنانية الفلسطينية لبنان

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