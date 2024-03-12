الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حياة كريمة.. رضا الإنسان بحاله أحسن نعمة فى الدنيا (فيديو)

برنامج حياة كريمة
برنامج حياة كريمة

بملامح يملؤها الرضا ووجه بشوش يجلس بجوار أحد الأرصفة في شوارع القاهرة، وبجانبه حفنة من الملابس يترزق منها، أبو أحمد بائع الملابس المتجول في شوارع القاهرة وأحيائها، مثال حي عن رضا الإنسان بحاله أحسن نعمة في الدنيا، الرجل الذي يكسب قوت يومه من بيع الملابس بعد أن أصابه المرض ومُنع من إجراء عملية تركيب الدعامات لقلبه عقب إصابته بجلطة في القلب.

سلط برنامج "حياة كريمة"، المُذاع على فضائية DMC، الضوء على أبوأحمد، الذي يجلس في الشوارع ليبيع الملابس باحثًا عن قوت يومه بالحلال، حيث يقول: "في ناس ولاد حلال، في محل بيديني الحاجة وهو عارف ظروفي كويس جدًا بيديني الحاجة وبيقولي ادخل نقي وخد الي تاخده وعدي عليا بعد اسبوع اللي تبيعه حاسبني عليه والي ميتبعش خد مكانه.. وفي ناس بتديني هدوم من غير فلوس".

وسرد قصة كفاحه التي امتدت منذ سنوات عدة خاصة بعد إصابته بوعكة صحية جعلته غير قادر على العمل بشكل طبيعي فأصبح بيع الملابس هو المصدر الرئيسي لقوت يومه هو وأسرته.

لم يقتصر أبوأحمد، على منطقة واحدة لبيع الملابس، بل يتجول في مناطق عدة بالقاهرة قاصدًا الأماكن الشعبية التي لا يقدر سكانها على شراء الملابس بأسعار باهظة، قائلًا: "بفرش في السيدة عائشة وسوق الإمام عشان بتبقى في حركة والغلابة كتير".

وفي مثال عن الرضا بالحال، حاول مذيع حياة كريمة، تقديم مساعدة مالية له، إلا أنه رفضها بشدة، ودار بينهما حوار شيقًا ليعلم الجميع معنى رضا الإنسان بحاله:

  • أبوأحمد: آسف آسف مش عشان حاجة معلش.
  • مذيع حياة كريمة: ليه د أنا هشتري بيها بضاعة؟.
  • أبو أحمد: بضاعة ماشي.
  • مذيع حياة كريمة: هشتري بضاعة بس هسيبها.
  • أبوأحمد: هتسيبها ليه؟.
  • مذيع حياة كريمة: ليه مش عايز تاخدهم.
  • أبو أحمد مبتسمًا: الحمد لله بتشغل.. لو مبشغتلش كان ممكن، بس أنا دلوقتي بشتغل.
  • مذيع حياة كريمة: دول هدية لأحمد ابنك مني ليه
  • أبوأحمد: وصلوا والله.. متعودتش أمد إيدي خالص
  • مذيع حياة كريمة: أنا هعمل معاك اتفاق حلو.. أنا هسيب دول معاك ولو عدى عليك حد محتاج مساعدة انت ساعده عشان انت مكوجود في الشارع وبتشوف ناس أكتر مني.. انت ساعدة وانت تالخد أجر وأنا أخد أجر.. إيه رأيك؟.
  • أبوأحمد: أديله الظرف كله.
  • مذيع حياة كريمة: انت حر بقى لو أي حد جه محتالج مساعدة زي م انت شايف بينك وبين ربنا شوف محتاج ايه وساعده.. كده احنا قسمنا الثواب.
  • أبو أحمد: د اتفاق أي حد محتاج اي حاجة أديله
  • مذيع حياة كريمة: مش ناقصك حاجة؟
  • أبو أحمد: ربنا يخليك.
حياة كريمه DMC ابو احمد الملابس رضا الإنسان بيع الملابس

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