الثلاثاء 12 مارس 2024
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السفير الإيطالى: مصر تلعب دورًا رئيسيًا فى مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

ميكيلى كوارونى السفير
ميكيلى كوارونى السفير الإيطالي

أشاد السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلى كوارونى، بدور مصر في كل الجوانب المختلفة ذات الصلة بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف "كوارونى"، خلال لقاء مع قناة “القاهرة الإخبارية”، أن مصر بدأت وما زالت تتقدم في هذا المسار بشكل كبير وملحوظ، مشيرًا إلى أن مصر شريك أساسي وفاعل بشكل مركزي في إيجاد الحل السياسي، وهو ما ذكرته من قبل من أجل التحرك نحو التسوية السياسية التي من شأنها أن تحقق الاستقرار في المنطقة بأكملها.

وأوضح، أن ثمة استمرارا كبيرا من جانب الدولة المصرية في دعم العمليات على كل الجوانب الإنسانية ونحن نؤيد ذلك بالكامل.

وتابع السفير الإيطالي في القاهرة: "شاركنا بشكل كامل كما قلت في هذا الأمر، ولكن مرة أخرى ومن خلال هذا الجهد الإنساني تظهر مصر كرمها الكبير والتزامها القوى تجاه شعب فلسطين".

ونوّه، إلى أن الدولة المصرية تلعب دورا رئيسيا وحيويا أيضا في المفاوضات اللازمة كافة التي تعقد من أجل حل هذه الأزمة من أجل التوسط في وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن.
 

القاهرة الإخبارية مصر وقف إطلاق النار مفاوضات قطاع غزة السفير الايطالى

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