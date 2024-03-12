القاهرة الإخبارية: بريطانيا ترسل سفينة حربية جديدة فى البحر الأحمر

قال أبوبكر بشير، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من لندن، إن قرار الحكومة البريطانية بإرسال السفينة دايموند محل السفينة ريتشموند، يأتي لأسباب كانت خاصة بالصيانة.

وأضاف بشير، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن المدمرة البريطانية "ريتشموند" كانت بالفعل تخدم في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن شهري ديسمبر ويناير الماضيين استهدفها الحوثيون 3 مرات على الأقل، وأصيبت بشكل مباشر، وتم سحبها لإجراء عمليات الصيانة نابت عنها منذ ذلك الوقت فرقاطة تسمى "ريتشموند" والآن تعود "دايموند" إلى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضح أن العملية البريطانية مستمرة على مستويين دفاعي وهجومي، فعلى المستوى الدفاعي هناك القوات البحرية وتتمثل الآن في المدمرة "دايموند" وتشارك في عملية أوسع تقودها الولايات المتحدة تسمى "حارس الازدهار" تنفذ في منطقة خليج عدن تستهدف صد هجمات الحوثي على السفن التجارية العابرة من البحر الأحمر.

وأشار إلى أن هناك عملية هجومية يخوضها سلاح الجو البريطاني بالتوافق مع سلاح الجو الأمريكي ضد أهداف حوثية فوق الأرض اليمنية في إطار عمليات "حارس الازدهار" لصد هجمات الحوثي، والتي تستمر لمدة 6 أشهر بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إذ تصر بريطانيا كما هي أمريكا على القول إن هجمات الحوثي تأتي في سياق منفصل تماما عن حرب غزة.

