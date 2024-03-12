الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

حزب الله: استهدفنا الأجهزة التجسسية فى موقع بركة ريشا

حزب الله
حزب الله

استهدف حزب الله اللبناني، قبل قليل، الأجهزة التجسسية في موقع بركة ريشا، الواقع قرب الحدود الجنوبية اللبنانية، التابع للاحتلال الإسرائيلي، محققًا إصابات مباشرة، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

اعتداءات جيش الاحتلال تجاوزت جنوب لبنان

وفي سياق متصل، قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الأحداث في الدولة اللبنانية تجاوزت الجنوب بالأمس، وذلك بعد استهداف جيش الاحتلال منطقة بعلبك، شرق لبنان، بعدد من الغارات الجوية التي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والضحايا.

وأضاف "سنجاب"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغارة التي وقعت مساء أمس هي الثانية لمنطقة بعلبك منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية، لافتًا إلى أن المنطقة تبعد قرابة 100 كيلومتر عن الحدود.

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القاهرة الإخبارية حزب الله موقع بركة ‏ريشا الاحتلال لبنان

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