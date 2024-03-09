السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: إدارة بايدن فى أزمة بسبب ضغط اللوبيات الموالية لإسرائيل والمعارضة لها

بايدن
بايدن

قال إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مأزومة بسبب الضغوط من اللوبيات الموالية لإسرائيل والمعارضة لها.

 

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم السبت، خلال مداخلة ببرنامج "الشرق الأوسط"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن اللوبيات المؤيدة لإسرائيل هي قوى منظمة وممولة جيدًا، حيث إنها تلعب دورًا مهمًا وخاصة في هذه الانتخابات بتمويل الأشخاص الذين يدعمون إسرائيل والمواقف التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية.

 

وأوضح، أن الذين يعارضون إدارة بايدن وينتقدون سياسته وقالوا إن كل ما كان يحاوله هو إدارة الأزمات وتخلى عن الجهود الحقيقية لإقامة حل الدولتين على الرغم من أنه أعاد فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية إلا أنه في نفس الوقت لم يعارض السياسات التي تبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

القاهرة الإخبارية الشرق الأوسط بايدن اللوبيات حل الدولتين

مواد متعلقة

أسامة السعيد: شهر رمضان سيحمل المزيد من التصعيد الإسرائيلى فى غزة (فيديو)

ربحى دولة: الأونروا تسجل انتصارًا جديدًا على الادعاءات الإسرائيلية (فيديو)

كاتب صحفى: الأحياء فى غزة يواجهون أوضاعًا كارثية مزرية تحتاج لتكاتف دولى

نافذ الرفاعى: دولة الاحتلال تعبث بالتراث لطمس الهوية الفلسطينية (فيديو)

القاهرة الإخبارية: 3 شهداء وعدد من المصابين فى قصف للاحتلال شرق خان يونس

حزب الله يستهدف موقع زبدين فى مزاع شبعا المحتلة بالصواريخ

صحفية سودانية: التقارير الأممية ليست الحقيقة الكاملة.. والوضع الإنسانى أسوأ بكثير (فيديو)

"الوثائقية" تكشف كواليس اختيار الملك حسين لـ عبدالمنعم رياض لقيادة الجيش الأردنى

الأكثر قراءة

حفاظا على الاقتصاد الوطنى.. "الداخلية" تواجه مزورى العملات المحلية والأجنبية

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة فى واقعة وفاة طالبة العريش

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف عام بكفر الشيخ

تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات