السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نافذ الرفاعى: دولة الاحتلال تعبث بالتراث لطمس الهوية الفلسطينية (فيديو)

الاحتلال
الاحتلال

قال نافذ الرفاعي، أمين عام اتحاد الكتاب الفلسطينيين سابقًا، إنه قبل 75 عامًا الجامعة العبرية التي تأسست عام 1930 وضعت خرائط غيرت أسماء كل القرى الفلسطينية، مؤكدًا أن الجامعة العبرية بدأت محاولة الطمس بتغيير أسماء المدن والقرى إلى أسماء عبرية.

وأضاف الرفاعي، اليوم، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن دولة الاحتلال تعبث بالتراث لطمس الهوية الفلسطينية، حيث إن حالة الطمس مستمرة بهدم 540 قرية عام 1948 من خلال النكبة ومسح عن الوجود هذه القرى الفلسطينة وتهجير أهاليها.

وتابع: "استمرت هذه الهجمة الصهيوينة في محاولة الطمس وليس فقط الإجراءات العسكرية والتعسفية والاعتقال وكل ما ترونه الآن، ولكن بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة شرعت أيضًا في عملية الاستيطان وبدأت بمصاردة الأراضي الفلسطينية تحت دعاوي أنها أراض حكومية وأراضي غائبين".

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