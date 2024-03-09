السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حزب الله يستهدف موقع زبدين فى مزاع شبعا المحتلة بالصواريخ

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه موقع زبدين الواقع في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ، محققًا إصابات مباشرة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".


وفي سياق متصل، قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن هناك عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، يزعم أنها مقرات تابعة لحزب الله في الجنوب، وكان هذا الاستهداف على مدار يوم أمس أسفر عن سقوط ثلاثة عناصر ضحايا جراء هذا القصف.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله اللبناني نفذ عددًا من العمليات، وصلت إلى 5 عمليات بالأمس ردًا على هذه الاعتداءات على الجنوب اللبناني.

الصورة
حزب الله مزارع شبعا موقع زبدين القاهرة الإخبارية

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