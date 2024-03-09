"الوثائقية" تكشف كواليس اختيار الملك حسين لـ عبدالمنعم رياض لقيادة الجيش الأردنى

كشف الدكتور عمرو شلبي، الباحث في تاريخ مصر العسكري بمكتبة الإسكندرية، عن سر اختيار الملك حسين بن طلال ملك الأردن، للفريق أول عبدالمنعم رياض لقيادة الجيش الأردني.

وقال شلبي، خلال الفيلم الوثائقي "عبدالمنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد"، الذي عرضه قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشة «الوثائقية»: "رأي الملك حسين فيه كان رأيًا إيجابيًا جدًا، وكان يرى أنه صديق سلاح لأنه لما سافر إلى الأردن في مايو 1967 ولاه الملك حسين قيادة الجيش الأردني في ذلك الوقت، وكان حاضر المعركة التي وقعت بين إسرائيل والأردن".



وتابع: "كتب عبدالمنعم رياض وقتها أنه لم يكن من المفروض أن تسير المعركة بهذا الشكل لو توافرت للقوات الأردنية دفاع جوي قوي ومظلة جوية تستطيع من خلالها حماية الجنود".

الاطلاع على فكرة الصراع العربي الإسرائيلي بشكل شامل

وأكد الباحث في تاريخ مصر العسكري أن الفريق أول عبدالمنعم رياض، خلال عمله برئاسة أركان القوات العربية المشتركة، استطاع أن يطلع على فكرة الصراع العربي الإسرائيلي بشكل أعم وأشمل من خلال قدرات الدول العربية كلها مجتمعة، وكان دائمًا يكتب تقارير ويسجل وكان يرى أن مواجهة العدو الإسرائيلي لا بد أن تكون من خلال استراتيجية شاملة واستراتيجية عسكرية واستراتيجية اقتصادية.

ليس اختيارًا عشوائيًا



وعن اختيار الملك حسين للفريق أول عبدالمنعم رياض لقيادة الجيش الأردني، قال اللواء أركان حرب متقاعد ياسر هشام، الباحث في شئون الأمن القومي والدفاع: "ده مش اختيار عشوائي لإن بوادر الحرب كانت واضحة في هذا الوقت واستعانة الملك حسين بالفريق عبدالمنعم رياض كان معناها إنه ممكن يعمل تغيّر جوهري".

فيلم الوثائقية "عبدالمنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد"

يُوثّق الفيلم حياة الفريق أول عبدالمنعم رياض، منذ ميلاده، مرورًا بدوره في حرب الاستنزاف، وصولًا إلى لحظة استشهاده على جبهة القتال ربيع عام 1969.

يتضمن الفيلم شهادات للأبطال بحرب أكتوبر المجيدة، وكيف كان للراحل الفريق عبدالمنعم رياض دور كبير في تحقيق النصر، ورفع اسم مصر عاليًا.