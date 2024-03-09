السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس: فضل ربنا كبير علينا فى إنهاء الفكر المتطرف

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الحروب التى دافع فيها المصريون عن وطنهم، مثل "حرب 1967 وحرب 1973، والحرب الأخيرة التي استمرت 10 سنوات، والتي كنا نجابه فيها فكرًا منحرفًا ومتطرفًا استباح دمنا واستباح مستقبلنا في أن يخرب بلادنا مثل ما خرّب بلادًا ودولًا أخرى".

وأضاف السيسي، اليوم السبت، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب، نقلتها قناة "إكسترا نيوز": إن هذا الفكر كان يتصور أن يقوم بهذا التخريب لكن بإخلاص ودماء أبنائنا الذين استشهدوا أو حتى الذين أصيبوا كان فضل الله علينا في أن تنتهي هذه الحرب بما تحقق حتى الآن.

وتابع السيسي: "قلت هذا الكلام سابقًا وكررته كثيرًا كي نكون متذكرين ولا ننسى أن هناك ثمنًا تم دفعه في هذه البلاد كي تستمر وكي تكون آمنة وسالمة، ويكون ما تم عمله في رقابنا جميعًا من أول شخصي وحتى باقي المصريين.. فالحفاظ عليها والعمل على أنها تتطور وتسير للأمام ضريبة يجب أن ندفعها جميعًا". 

يوم الشهيد

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

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