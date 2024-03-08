الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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زيلينسكى: تم توقيع اتفاقية بين أوكرانيا وتركيا لتطوير العلاقات المشتركة بين وزارتى دفاع البلدين

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تشكر تركيا على دعمها وحدة أوكرانيا واستقلالها ونعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وإحلال السلام في الأراضي كافة، مؤكدًا أنه تم توقيع اتفاقية بين أوكرانيا وتركيا لتطوير العلاقات المشتركة وبروتوكول بين وزارتي دفاع البلدين.

وأضاف زيلينسكي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه ناقش مع الرئيس التركي عدة أمور من بينها الضغوط التي يتعرض لها مواطنو القرم من الجانب الروسي، وقمة السلام المقبلة في سويسرا التي تهدف إلى وقف الحرب في أوكرانيا، وفي الأخير ملف الأغذية ونؤكد أن طرق نقل الحبوب ما زالت قائمة.

وأوضح أن الجانبين الأوكراني والتركي توصلا إلى اتفاقات بشأن إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.

القاهرة الإخبارية تركيا أوكرانيا زيلينسكي قمة السلام القرم

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