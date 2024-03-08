بلينكن: من الضرورى عدم الاكتفاء بالمعابر البرية لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه من الضروري عدم الاكتفاء بالمعابر البرية لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بل وتوسيعها؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

زوفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يجب على حماس قبول "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة وسط الوضع الإنساني "غير المقبول" في القطاع الذي مزقته الحرب.

وأضاف بلينكن قبل اجتماعه مع نظيره القطري: “يقع على عاتق حماس اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كانت مستعدة للمشاركة في وقف إطلاق النار هذا، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية”.