الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف للاحتلال شرق غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بارتقاء عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وقبل قليل، قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة، والقصف باستخدام المدفعيات أو قصف الطيران للتوغل والتقدم في المناطق الشمالية والجنوبية، ليزداد عدد الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء.

وأضاف "جبر" اليوم خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في غزة خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 30878 ألف شهيد، موضحا أنَّه قبل قليل استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية سيارة مدنية بمنطقة جنوب «خان يونس»، ما أدى لارتقاء شهيدين على الأقل وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة الخطورة.

القاهرة الإخبارية قصف للاحتلال مدينة غزة شهداء جرحى قصف

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