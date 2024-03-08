فرنسا تدين قرار إسرائيل بناء 3500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

أدانت فرنسا، قرار إسرائيل بناء 3500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية، داعية إلى ضرورة التراجع الفوري عن ذلك؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

وأكدت فرنسا، أن قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية غير قانوني.

مساندة الدول الكبرى للاحتلال جريمة حرب

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن مساندة الدول الكبرى هذا الاحتلال وإمداده بكل المساعدات سواء الأغذية أو حتى المواد الحربية وغيرها من المستلزمات التي تقف بجانب دولة الاحتلال- هي جريمة حرب بالفعل.

وأضافت "السلامين" اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أكدت أن زيادة الاستيطان في الضفة الغربية تقوض من حل الدولتين، وتعطي إشارة إلى أن كل من نادى بإقامة دولة فلسطينية بأن هذه الحلول- وكذلك السلام الذي يتحدث عنه العالم- ستنهار.