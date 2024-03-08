القاهرة الإخبارية: استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى بخان يونس

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلين ببلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بأونروا، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن استمرار القصف الإسرائيلي يعوق وصولنا إلى بعض المناطق في قطاع غزة، موضحةً أن وكالة “أونروا” تحتاج إلى منافذ آمنة لإدخال المساعدات لغزة وضمان وصول الطواقم الطبية للجرحى بشكل آمن.

وتابعت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بأونروا: “لدينا فجوة مالية تقدر بنحو 450 مليون دولار ونحتاج إلى مزيد من الدعم لتجنب تداعيات تعليق التمويل”.