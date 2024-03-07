الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: تطوير مرفق ميناء غزة سيكون بالتنسيق الكامل بين إسرائيل والولايات المتحدة

ميناء غزة
ميناء غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن تطوير مرفق ميناء غزة سيكون بالتنسيق الكامل بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك بحسب وكالة “رويترز” نقلا عن مسئول إسرائيلي.

ورحّب المسئول إسرائيلي، بشكل كامل بالخطة الأمريكية بشأن ميناء مؤقت في غزة لتقديم المساعدات الإنسانية.

وقبل قليل، قال مسئولون كبار بالإدارة الأمريكية، إنه من الضروري وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة للإسراع بدخول شاحنات المساعدات، وفقا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وذكر المسئولون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن في خطاب حالة الاتحاد أن الجيش الأمريكي سينشئ ميناء على ساحل غزة لتلقي المساعدات، وأن هذا الأمر سيستغرق عدة أسابيع.

وأشار المسئولون إلى أن إنشاء ميناء على ساحل غزة لن يتطلب قوات أمريكية على الأرض والقوات ستظل في سفن قبالة الساحل.

ميناء غزة القاهرة الإخبارية إسرائيل الولايات المتحدة الخطة الأمريكية المساعدات الإنسانية

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