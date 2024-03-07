الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فى غضون أسابيع.. الجيش الأمريكى ينشئ ميناء على ساحل غزة لتلقى المساعدات

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

قال مسئولون كبار بالإدارة الأمريكية، إنه من الضروري وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة للإسراع بدخول شاحنات المساعدات، وفقا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وذكر المسئولون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن في خطاب حالة الاتحاد أن الجيش الأمريكي سينشئ ميناء على ساحل غزة لتلقي المساعدات، وأن هذا الأمر سيستغرق عدة أسابيع.

وأشار المسئولون إلى أن إنشاء ميناء على ساحل غزة لن يتطلب قوات أمريكية على الأرض والقوات ستظل في سفن قبالة الساحل.

غزة القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية خطاب الجيش الأمريكي ساحل غزة الأرض

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