الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الزراعة: "اللحم البلدي بـ300 جنيه.. وكيلو لبن هدية للي يشتري بـ200"

اللحم البلدي
اللحم البلدي

قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة طرحت أكثر من 200 سلعة عبر منافذها الثابتة والمتحركة بالإضافة للمعارض بأسعار تنافسية وتخفيضات تتراوح بين 20% و50%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر اللحوم البلدي المرباة في وزارة الزراعة بـ300 جنيه للكيلوجرام، والسكر بـ27 جنيها والأرز بـ27.5 جنيه  وأفضل أرز بـ 30 جنيها، والطماطم بـ 5 جنيهات والبطاطس بـ 6 جنيهات، والدواجن المبردة بـ100 جنيه للكيلوجرام، و25 جنيها لكيلو اللبن، والسمك البلطي درجة أولى بـ70 جنيها، البيض بـ140 جنيها والكرتونة بها 30 بيضة، وزجاجة الزيت  0.750 لتر بـ 60 جنيها.

وأردف: "واللي بيشتري جبن وحاجات بـ200 جنيه بياخد كيلو لبن هدية".

ولفت إلى أن هناك 274 منفذا ثابتا موجودا بشكل مستمر مع ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية ذات الجودة العالية بأسعار تنافسية.

الزراعة اللحوم وزارة الزراعة المواد الغذائية

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