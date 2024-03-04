أسامة ربيع: الازدواج الكامل لقناة السويس لن يكلف خزينة الدولة مليمًا

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع الازدواج الكامل لقناة السويس لن يكلف خزينة الدولة مليما.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن دراسات الجدوى ستكون جاهزة خلال 16 شهرًا، وسيتم عرضه على الحكومة، إذا تمت الموافقة عليها، سيتم التنفيذ، والذي سيستغرق من 5 لـ7 سنوات.

وأكد أنه لن تتم الاستعانة بأي كراكات من الخارج، ولا أي تحالف من الخارج، مردفًا: "عملنا ازدواجـًا لـ 30 كيلومترا في الجنوب، و10 كيلومترات في البحيرات المرة، اشتغلنا فيه سنتين ونصف لكن بفلوسنا، لم نكلف خزينة الدولة، ونقدر نعمل الباقي".

وأوضح إلى أن جميع مشروعات قناة السويس ناجحة، مردفًا: "قناة السويس الجديدة عملت لنا الخير كله بعد الافتتاح زاد عدد السفن لضعفين، وزاد العائد الدولاري لضعفين، وكانوا يقولون عنها دي ترعة".

وكشف أن أهمية الازدواج الكامل لقناة السويس تكمن في أنه بحلول سنة 2032 يزيد عدد السفن المارة من القناة، مردفًا: "مشروع ازدواج قناة السويس حتمي".

ونوّه إلى أن الهيئة أدخلت 10 قاطرات جداد من أموال الهيئة، وتكلفتها 80 مليون دولار، لكنها أموال تدفع بالجنيه المصري، مردفا: "نعطي لوزارة المالية، لا نأخذ منها، ونحاول ألا نزيد علي الميزانية المخصصة للهيئة".