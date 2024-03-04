أسامة ربيع يكشف مصدر تمويل مشروع الازدواج الكامل لقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي لقناة السويس، سيحتاج تنفيذه من 5 لـ7 سنوات، لأنه من ميزانية الهيئة، ولن يكلف خزينة الدولة جنيهًا واحدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كل المشروعات التي تنفذ في قناة السويس موجودة في الأدراج تنتظر التوقيت المناسب الذي تحتاجه القناة والتجارة العالمية.

ولفت إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة كان موجود، وتم تنفيذه في الوقت المناسب، منوهًا إلى أن قناة السويس بها ازدواج على طول 72 كيلومترا، يضاف لهم حاليا 10 كيلومترات في البحيرات المرة، ويتبقى 80 كيلومترا دون ازدواج.

وكشف أن سبب دراسة تنفيذ ازدواج قناة السويس حاليا، أن الدراسات تشير إلى أن التجارة العالمية تزيد سنويا بنسبة 5.3% عالميا، وبالتالي يزيد عدد السفن، بينما القدرة التصرفية اليومية لقناة السويس 93 سفينة وبعد تطوير القطاع الجنوبي يمكن تصريف 101 سفينة.

وأوضح أن ما يحدث في البحر الأحمر أمر طارئ، لكن الازدواج الكامل تخطيط للاستدامة، لأنه بحلول سنة 2032 أو 2034 يزيد عدد السفن حوالي 30 سفينة، وتصل لـ135 سفينة، وفي حال عدم ازدواج كامل، سنعود لانتظار آخر.

وأكد أن المشروع سينفذ بقدرات الهيئة وكراكاتها وميزانيتها البالغة 6 مليارات جنيه سنويًا، وبالجنيه المصري.