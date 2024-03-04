الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شركات دولية أم محلية؟.. الحكومة تكشف تفاصيل طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص

المطارات
المطارات

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص، يأتي في إطار سعى الدولة لتعظيم الفوائد وعوائد الأصول وكفاءة الأصول والموارد، لافتًا إلى أن دول كبرى تسند إلى الشركات الخاصة إدارة وتشغيل المطارات، لرفع كفاءتها.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه جاري الاتفاق على كافة التفاصيل، من حيث المطارات التي سيتم طرحها، ودراسة كافة النقاط من خلال الخطوة الأولى من خلال استشاري دولي له خبرة كبيرة لوضع رؤية متكاملة لعملية طرح المطارات، إذا كان سيتم البدء بمطار واحد أو عدة مطارات. 

ولفت إلى أنه وارد تكون الشركات التي تحصل على إدارة وتشغيل المطارات دولية أو محلية، مردفا: "عادة في مثل تلك المشروعات يتم دراسة العرض من كافة جوانبه ماليا وفنيا، وسيتم اختيار أفضل العروض بما يراعي المصلحة الوطنية وستعلن الحكومة كل معلومة في حينها".

وأوضح أن جزء أساسي من الاستفادة من الموضوع هو تدفق السياحة، وحسن تقديم الخدمات للسياح واستيعاب الأعداد الكبيرة، مردفا: "هدفنا من هذا المشروع زيادة التدفقات السياحية". 

الحمصاني الوزراء إدارة وتشغيل المطارات عزة مصطفى صدى البلد المطارات

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