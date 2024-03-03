الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يكشف مفاجأة فى أسعار توريد القمح 2024

القمح
القمح

قال د.محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن السعر الاسترشادي لتوريد القمح  لم يحدد بعد، لكنه سيكون رقمًا مريحًا جدًا للمزارع وهو بشرى طيبة لكل مزارعي الغلة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد". 

وقال أحمد موسى إن الحكومة ستزيد من أسعار القمح هذا العام برقم محترم جدًا لا يتوقعه أحد، وسيتم الإعلان خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل عن سعر توريد القمح وهو رقم كبير جدًا.

وأردف "السنة الماضية كان سعر توريد إردب القمح 1400 جنيه، وأتوقع هذا العام أن يتراوح سعر توريد الأردب بين 2000 جنيه و2200 جنيه". 

وختم: "الدولة المصرية حريصة على دعم المزارعين، وستقف بجوار الفلاح وتقدر الجهد المبذول في الزراعة، وستتم زيادة سعر الإردب الاسترشادي عن العام الماضي".

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