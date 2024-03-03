أحمد موسى يفجر مفاجأة فى قضية طالبة العريش نيرة صلاح

قال الإعلامي أحمد موسى إن المعلومات المؤكدة في قضية نيرة صلاح الزغبي، طالبة العريش، أنها لم تقتل، وكل ما يثار على مواقع التواصل أنه تم تصويرها عارية غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التحقيقات جارية على قدم وساق وهناك تفاصيل كثيرة سيتم الكشف عنها خلال يومين والنيابة جمعت أدلة كثيرة جدًا وسيتم الإعلان بشكل كبير عن القضية وأبعادها بالكامل:"بشكل قاطع نيرة لم تقتل ولم يتم تصويرها عارية".