الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

حرقوا المركبات والمنازل.. تفاصيل اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين فى رام الله

المستوطنين
المستوطنين

تصعيد وانتهاكات مستمرة واعتداء وحشي ارتكبه مستوطنون إسرائيليون ضد مواطنين فلسطينيين في بلدة برقة بشرق مدينة رام الله. 

كشفت ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، عن تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها الفلسطينيون ليلة أمس، قائلة إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا بلدة برقة، وتم إحراق عدد من المركبات الفلسطينية وحرق لبعض المنازل والمنشآت وإطلاق الرصاص تجاه منازل المواطنين، وهدم المنشآت الزراعية.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وعملت على حماية المستوطنين من الفلسطينيين الذين دافعوا عن أرضهم ومركباتهم من الحرق.

وأردفت أن هيئة شئون الاستيطان قالت إن الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين بلغت ذروتها خلال السنتين الأخيرتين، وفي خلال فبراير الماضي كان هناك 1195 اعتداء من المستوطنين على الفلسطينيين ومنازلهم ومراكبهم ومزارعهم.

وأوضحت أن قوات الاحتلال لم تقتحم مدينة برقة فقط، وإنما اقتحمت مدينة نابلس وقراها، وقلقلية وجنين وقراها، وكان هناك أكثر من 12 معتقلًا من الفلسطينيين من الضفة الغربية، ليرتفع أعداد المعتقلين من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 7390 فلسطينيًا على الأقل.

وختمت بأن مخيم الجلزون يودع اليوم جثمان الطفل محمد زيد البالغ 13 عامًا، الذي استشهد برصاص الاحتلال وأصيب شقيقه بشظايا.

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مستوطنون إسرائيليون برقة رام الله القاهرة الإخبارية الاحتلال

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