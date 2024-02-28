بعد صفقة رأس الحكمة.. الباز: نحتاج لحماية النشء من العقلية الإخوانية

أبدى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، تعجبه ممن يتساءل لماذا لا تعلن الدولة عن تفاصيل مشروع رأس الحكمة، مؤكدا أن الدولة أعلنت بالفعل عن كافة التفاصيل عن المكان والمساحة والتكلفة ومراحل المشروع.

وأضاف خلال “لايف البساط” أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "مساحة الشفافية التي أعلن بها تفاصيل المشروع تجعلني مستغرب الناس التي تسأل عن التفاصيل".

ولفت الباز، إلى أن مقدم الاستثمارات الذي سيدخل إلى الدولة، سينفق في منه سداد أقساط ديون وخدمة ديون، وللإفراج عن البضاعة الموجودة في الجمارك.

وسلط الباز، الضوء على أمر خطير، وهو تأثير الإخوان على النشء، مردفا: "بيقولوا لهم الحقوا بيبعوا البلد، ونلاقي الشباب الصغير بيسأل صحيح بيبيعوا البلد؟ لذا نحتاج لحماية النشء من العقلية الإخوانية، التي تبخ في وجوهنا حقدا وكراهية وبغضاء ولا يريدون استقرار البلد".