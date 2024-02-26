البنتاجون: سنكشف معلومات عن الجندى الذى أحرق نفسه بعد 24 ساعة من إخطار ذويه

رفض المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، الإدلاء بتفاصيل إضافية عن وفاة الجندي الأمريكي الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية، قائلًا إن أي معلومات من اختصاص شرطة واشنطن، وذلك خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة.

وأصدر البنتاجون بيانًا قال فيه إن القوات الجوية أكدت أن الجندي الذي أحرق نفسه ينتمي إليها وسنعلن عن معلومات بشأنه بعد إخطار ذويه بـ24 ساعة.

وذكر البنتاجون أن وزير الدفاع يتابع حادث حرق جندي أمريكي نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن.



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