الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البنتاجون: سنكشف معلومات عن الجندى الذى أحرق نفسه بعد 24 ساعة من إخطار ذويه

البنتاجون
البنتاجون

رفض المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر،  الإدلاء بتفاصيل إضافية عن وفاة الجندي الأمريكي الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية، قائلًا إن أي معلومات من اختصاص شرطة واشنطن، وذلك خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة.

وأصدر البنتاجون بيانًا قال فيه إن القوات الجوية أكدت أن الجندي الذي أحرق نفسه ينتمي إليها وسنعلن عن معلومات بشأنه بعد إخطار ذويه بـ24 ساعة.

وذكر البنتاجون أن وزير الدفاع يتابع حادث حرق جندي أمريكي نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن.


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وفاة الجندي الأمريكي باتريك رايدر البنتاجون السفارة الإسرائيلية وزير الدفاع

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