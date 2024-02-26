جندى أمريكى أحرق نفسه دعمًا لفلسطين.. كيف يؤثر ذلك على الشارع الأمريكى؟

قال الدكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية، إن ما أقدم عليه الجندي الأمريكي من القوات الجوية آرون بوشنيلمن إشعال النيران في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، جعلته في نظر البعض رجلًا شجاعًا أراد التعبير عن قضية عادلة.

ولفت إدموند، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الجندي قال إن الطبقة الحاكمة في واشنطن لا تبالي بما يجري في غزة، وهذا جعل البعض ينظر إلى الأمر أنه ضحى بنفسه من أجل قضية، بينما قال بعض الإعلام الأمريكي إنه مختل عقليًا.

وأشار إلى أن شبكة "سي إن إن" تحدثت بأن هذه الحادثة لها تأثير على الشعب الأمريكي، وأنها قد تشجع آخرين على إعلان مواقفهم أكثر، بينما واشنطن تريد التقليل من أهمية الحادث.

وأوضح أن المتحدثين باسم وزارة الدفاع قالوا إنه كان جنديًا في سلاح الطيران عمره 25 سنة، وأنه ستكون هناك تحقيقات في خلفيته ومواقفه.

ونوه إدموند إلى تصريح محكمة العدل الدولية حيث يعتقد أنه من الممكن أن تكون إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة، ما يعطي أهمية لموقف بوشنيل، الذي قال إن هناك معاناة رهيبة في غزة.

وأكد أن نسبة كبيرة من الأمريكيين أصبحوا يشككون في الرواية الإسرائيلية بعد أن رأوا ما تقوم به إسرائيل في غزة والضفة الغربية.

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