الإثنين 26 فبراير 2024
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عالم

مَن هو آرون بوشنيل الجندى الذى أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية؟

جريدة الدستور

أقدم جندي أمريكي من القوات الجوية، يدعى آرون بوشنيل، على إضرام النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في العاصمة واشنطن يوم الأحد 25 فبراير 2024.

وقع الحادث حوالي الساعة 1:00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي الأمريكي، سجل بوشنيل فيديو قبل إقدامه على فعلته، عبّر فيه عن رفضه لما اعتبره "إبادة جماعية" للشعب الفلسطيني.

قام بوشنيل ببث عملية إضرام النار في نفسه مباشرة على منصة Twitch، لكن تمت إزالة الفيديو لاحقًا لانتهاكه إرشادات المنصة.

هرع ضباط الخدمة السرية لإطفاء النيران ونقل بوشنيل إلى مستشفى محلي في حالة حرجة، لكنه توفي لاحقًا متأثرًا بجروحه.

وأكدت السفارة الإسرائيلية عدم إصابة أي من موظفيها في الحادث.

معلومات عن آرون بوشنيل

  • كان بوشنيل يعمل في القوات الجوية الأمريكية منذ عام 2020.
  • كان يسعى للحصول على بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات.
  • كان يبحث عن برامج لنقل مهاراته إلى المجال الوظيفي لهندسة البرمجيات.
  • كان يقيم في سان أنطونيو بولاية تكساس.
     

تحقق السلطات الأمريكية في الحادث، أثار الحادث ردود أفعال متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب بعض المستخدمين عن تعاطفهم مع بوشنيل ودوافعه، مع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين في غزة.

الجندي الأمريكي آرون بوشنيل جندي أمريكي السفارة الإسرائيلية

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