الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

“مناوبة الموت”.. مأساة حديثى الولادة داخل مستشفى رفح

جريدة الدستور

لا يرون الحياة إلا لساعات أو أيام معدودة فقط، ثم يرحلون عن هذا العالم القاسي الوحشي حيث يفقدون كل يوم ذنبهم الوحيد أنهم ولدوا في غزة.

تقول المسئولة عن الحضانات في مستشفى رفح، لـ"القاهرة الإخبارية"، إن قسم الحضانات كان يفقد رضيعًا واحدًا أو اثنين كحد أقصى شهريًا، أما الآن يوميًا يموت رضيعان أو ثلاثة في المناوبة.

يتشارك حديثو الولادة أسرة الحاضنات في أحد مستشفيات رفح، التي يتكدس فيها مئات المصابين، ويرقد نحو 70 رضيعًا مصابًا في 20 سريرًا فقط، في انتظار التعافي من أمراض ولدوا بها.

وقالت الممرضة إن أغلب الحالات تأتي من خيام، ويعودون للخيام، مشيرة إلى أن الوضع الصحي سيئ جدًا، والأوضاع لا تساعد الرضع على التعافي.

غزة رفح المصابين التعافي امراض الوضع الصحي

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