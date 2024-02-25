الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل عمليات الأسطول الصيني في البحر الأحمر لها علاقة بهجمات الحوثيين؟

الأسطول الصيني في
الأسطول الصيني في البحر الأحمر

قال د.شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية إن عملية الأسطول الصيني في البحر الأحمر هى رقم 46، حيث تعطي بكين رقم لكل مهمة، مؤكدًا أنها عملية اعتيادية تقوم بها الصين منذ 2008 وهى ترسل أسطول لهذه المنطقة، وأول أسطول كان 800 سفينة.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية إلى أن الأسطول 46 أقل من الأسطول الأول الذي أرسلته الصين في عدد القطع البحرية، والأسطول الـ45 كان متواجد سينسحب وجاء الأسطول 46.

ونفى أن يكون هناك علاقة بين إرسال الأسطول 46، والتصعيد الذي تشهده منطقة البحر الأحمر، لافتًا إلى أن الحوثيين يستهدفون السفن التي تأتي إلى إسرائيل فقط، والسفن الصينية لا تتعرض لأي هجمات.

عملية الأسطول الصيني لبحر الاحمر اسطول البحر الاحمر القاهرة الإخبارية

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