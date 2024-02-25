الأحد 25 فبراير 2024
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مدير "الأهرام للدراسات" يكشف أسباب إرسال الصين لأسطول بحري للبحر الأحمر

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الاهرام للدراسات إن إرسال الصين لأسطول بحري بالمنطقة هو تعبير واضح بأنها لن تسمح للقوى الغربية والولايات المتحدة بالسيطرة على البحر الاحمر. 

وأضاف فرحات، خلال مداخلة لبرنامج “مطروح للنقاش”، المُذاع على فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن على الصين مراجعة قرار الأسطول البحري بسبب عدم تهديد سفنها لهجمات الحوثين، مؤكدًا أنها من أكبر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن علاقات الصين مع العالم الخارجي عن طريق التجارة حيث تقترب إلى 6 تريليونات في العام، مضيفًا أنها من أكثر الدول التي تستفيد من البحر الأحمر وحرية الملاحة.

وأردف أن الصين من أكثر الدول التي تهتم بحرية الملاحة بسبب التجارة، مشيرًا أن بكين تسعى لكسب دول العالم من أجل حماية تجارتها في المضايق البحرية المهمة في العالم.

مركز الاهرام للدراسات الصين القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش الملاحة البحر الاحمر

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