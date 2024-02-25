منظمة "أنقذوا الأطفال فى فلسطين": كل شخص بغزة يواجه خطر المجاعة

قال جيسون لي، مدير منظمة "انقذوا الأطفال في فلسطين"، إن 1.3 مليون فلسطيني في رفح جنوبي قطاع غزة نصفهم من الأطفال وليس لديهم مأوى.

وأضاف "لي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لتيسير إدخال المساعدات الإنسانية لإنقاذ الأبرياء في القطاع.

ونوه مدير منظمة "أنقذوا الأطفال في فلسطين"، إلي أننا نبذل أقصى جهد لإدخال المساعدات إلى غزة ويجب العمل على حماية المدنيين في قطاع غزة.

وأشار، إلى أننا لا نستطيع أن نواصل عملنا، بسبب القصف المستمر على قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسية التجويع بحق الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن كل شخص بالقطاع يواجه خطر المجاعة.