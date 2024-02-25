الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث فتح: الاحتلال الإسرائيلى يريد اقتلاع الشعب الفلسطينى من أرضه

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تقويض قيام دولة فلسطينية من خلال عمليات القتل والتهجير للشعب الفلسطينى.

وأضاف "دولة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عدوانًا متواصلًا على الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأشار إلى أن على المجتمع الدولي إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه بقطاع غزة ومحاسبته على كل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

ونوه "دولة"، بأن الاحتلال الإسرائيلي يريد اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه والحرب الجارية حرب وجود، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني صامد.

متحدث حركة فتح الإحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية عبد الفتاح دولة قوات الاحتلال

مواد متعلقة

"الهباش" لـ"القاهرة الإخبارية": العدوان الإسرائيلى تجاوز كل الأعراف وتخطى القوانين الدولية

القاهرة الإخبارية: سقوط شهيدين وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلى شمال بيت لاهيا

مراسل القاهرة الإخبارية: عملية إطلاق المسيرات فى سوريا دائمًا ما تستغل الأجواء الغائمة

بابا الفاتيكان يدعو إلى حل دبلوماسى للحرب فى أوكرانيا

رئيس الوزراء الأوكرانى: نتوقع مساعدات أمريكية بـ11.8 مليار دولار فى 2024

"القاهرة الإخبارية": توغل عدد كبير من الآليات الإسرائيلية فى حى الزيتون

جوزيب بوريل: دول الاتحاد الأوروبى بحاجة إلى زيادة قدراتها الدفاعية

القاهرة الإخبارية: الفصائل الفلسطينية تقصف تجمعات لآليات وجنود للجيش الإسرائيلى

الأكثر قراءة

عاجل.. مدبولى يوجه بخطة إفراج تدريجى عن السلع الموجودة بالجمارك.. والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر صور ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر

تأجيل نظر دعوى حل مجلس إدارة النادي الأهلي

الحرب المنسية.. صراع السودان يهدد بعواقب جيوسياسية وعمليات تطهير عرقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم