متحدث فتح: الاحتلال الإسرائيلى يريد اقتلاع الشعب الفلسطينى من أرضه

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تقويض قيام دولة فلسطينية من خلال عمليات القتل والتهجير للشعب الفلسطينى.

وأضاف "دولة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عدوانًا متواصلًا على الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأشار إلى أن على المجتمع الدولي إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه بقطاع غزة ومحاسبته على كل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

ونوه "دولة"، بأن الاحتلال الإسرائيلي يريد اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه والحرب الجارية حرب وجود، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني صامد.