الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": توغل عدد كبير من الآليات الإسرائيلية فى حى الزيتون

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قصف طيران الاحتلال مستمر على مدن قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الغارات الإسرائيلية تستهدف منازل وممتلكات الفلسطينيين.

وأضاف جبر، خلال فقرة "جولة المراسلين"، أن حي الزيتون يشهد توغلًا لعدد كبير من الآليات الإسرائيلية، حيث شهد الحي دمارًا واسعًا.

ونوه بأن منطقة وسط غزة تعرضت لقصف عنيف، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء، وتم نقل المصابين لمستشفى دير البلح، بالإضافة إلى محاصرة مستشفى ناصر الطبي.

وأشار إلى أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر المرضى بمجمع ناصر الطبي، الأمر الذي يمنع أحدًا من التحرك حتى بمحيط المستشفى، وهذا قد يعرض حياتهم للخطر.

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددًا من النازحين أمام المستشفيات لعل أشهرها "الأمل" ومجمع ناصر الطبي، مؤكدًا أن الكيان المحتل لا يرحم أحدًا.

مراسل القاهرة الاخبارية حي الزيتون الآليات الإسرائيلية القاهرة الإخبارية الطيران الإسرائيلى

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: الضباط الاحتياط بجيش الاحتلال رفضوا الالتزام بالخدمة العسكرية

"8 الصبح": منتخب مصر يتربع على عرش رياضة رفع الأثقال

"على الحلوة والمُرة".. حكاية زوجين أصابهما السرطان ولم يفرق بينهما

القاهرة الإخبارية: 30 صاروخا وقذيفة أطلقت نحو مستوطنة "إصبع الجليل"

القاهرة الإخبارية: الولايات المتحدة وبريطانيا توجهان حاليًا ضربات فى اليمن

باحث سياسى: بعد عامين من الحرب الروسية لا نستطيع أن نقدر من الخاسر والفائز

باحث أوكرانى: بوتين كان يعتقد أن الاستيلاء على كييف يستغرق ثلاثة أيام

مراسل "فى المساء مع قصواء": تم استقبال 30 مصابًا بغزة من معبر رفح

الأكثر قراءة

عاجل.. مدبولى يوجه بخطة إفراج تدريجى عن السلع الموجودة بالجمارك.. والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف

عاجل| الحرب المنسية.. صراع السودان يهدد بعواقب جيوسياسية وعمليات تطهير عرقي

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

استثمارات واعدة ومكاسب ضخمة ومستقبل باهر.. رأس الحكمة مفتاح التنمية فى الجمهورية الجديدة

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

حبس المتهم بقتل "طالب الدقهلية" 15 يوما على ذمة التحقيقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم