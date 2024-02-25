"القاهرة الإخبارية": توغل عدد كبير من الآليات الإسرائيلية فى حى الزيتون

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قصف طيران الاحتلال مستمر على مدن قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الغارات الإسرائيلية تستهدف منازل وممتلكات الفلسطينيين.

وأضاف جبر، خلال فقرة "جولة المراسلين"، أن حي الزيتون يشهد توغلًا لعدد كبير من الآليات الإسرائيلية، حيث شهد الحي دمارًا واسعًا.

ونوه بأن منطقة وسط غزة تعرضت لقصف عنيف، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء، وتم نقل المصابين لمستشفى دير البلح، بالإضافة إلى محاصرة مستشفى ناصر الطبي.

وأشار إلى أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر المرضى بمجمع ناصر الطبي، الأمر الذي يمنع أحدًا من التحرك حتى بمحيط المستشفى، وهذا قد يعرض حياتهم للخطر.

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددًا من النازحين أمام المستشفيات لعل أشهرها "الأمل" ومجمع ناصر الطبي، مؤكدًا أن الكيان المحتل لا يرحم أحدًا.