"على الحلوة والمُرة".. حكاية زوجين أصابهما السرطان ولم يفرق بينهما

سلط برنامج "8 الصبح" الضوء على قصة زواج دامت أكثر من 37 عاما، وهما حمدي عبد الفتاح، ولطيفة فاضل، حيث ضرب الزوجان مثالا حيا على الوفاء والإخلاص بالزواج.

قالت الزوجة لطيفة فاضل، إن الزواج كان صالونات، ومع الوقت توالدت مشاعر الحب بينهما، ونتج عنه أولاد وأحفاد، مؤكدًا أن التفاهم كان سيد الموقف في سنوات الحياة.

من جانبه قال الزوج، إن زوجته أصيبت بسرطان الثدي في عام 2007، مؤكدًا أنه يواجه مرض سرطان الغدد، في إشارة منه بأن المرض لم يفرق بينهما.

وكلل الزواج بأولاد، وهم مهندس مدني، وبنت خريجة كلية الآداب علم النفس، حيث تم الاطمئنان عليهم في بيوتهم، وحاليًا لدينا 5 أحفاد.

وسردت الزوجة، قصة إصابتها بمرض سرطان الثدي، حيث إنها لم تكن تعلم أنها مصابة بالمرض، مؤكدة أن الأسرة ساهمت بشكل كبير في تقديم الدعم النفسي والمعنوي.