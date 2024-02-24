باحث أوكرانى: بوتين كان يعتقد أن الاستيلاء على كييف يستغرق ثلاثة أيام

قال دكتور ميكولا باستون، الباحث السياسي، إن بعد عامين على الحرب الروسية الأوكرانية، تصدت أوكرانيا لأهداف روسيا بكل قوة.

وأشار، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان يعتقد أن الاستيلاء على كييف سيكون في ثلاثة أيام، وأوكرانيا بالكامل في غضون ثلاثة أسابيع.

ونوه بأن الحرب تجري بشكل موجات، بدأت روسيا، ثم موجة مضادة من أوكرانيا من خلال استعادة عدد من المناطق المحتلة من قِبل الجيش الروسي.

وأضاف، أن أوكرانيا تعتمد بشكل كبير على المساعدات من قِبل الحلفاء، حيث حصلت على الكثير من الذخيرة والأسلحة في بداية الحرب، أما الآن فقد قلت بشكل كبير بسبب طول مدة الحرب.

وتابع، أن الانتخابات الامريكية، أحد الأسباب في تعطيل الدعم لأوكرانيا من قِبل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه مع ذلك نأمل بأن يسيطر الرشد والحكمة على الحرب وتتوقف.