خبيرة اقتصاد: "رأس الحكمة" سيفتح شهية الكيانات الاقتصادية الكبرى في العالم للاستثمار بمصر

قالت الدكتورة رانيا يعقوب، الخبيرة الاقتصادية، إن مشروع رأس الحكمة، ليس وليد اللحظة، فهو نتاج ثمار وجهد للدولة المصرية لسنوات عديدة، حيث أن مصر قادرة على جذب سيولة واستثمارات مباشرة في مناطق مميزة وهامة.

وأضافت "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الصفقة الاخيرة الخاصة برأس الحكمة، ليست الاخيرة، حيث أنها ستفتح شهية المستثمرين والكيانات الإقتصادية الكبرى في العالم للاستثمار في مصر.

ونوهت أن مشروع رأس الحكمة، يساهم بشكل كبير في تحسين سعر الصرف، وبالتالي ستتحسن أسعار السلع في السوق، فضلًا أنها فرصة لتشغيل الكثير من المصانع والعمالة في الدولية.

وأشارت إلى أن الساحل الشمالي، هو مالديف الشرق الأوسط، حيث يتمتع بشواطئ غاية في الجمال، بالإضافة إلى المناخ الجاذب للكثير من السياح من كافة أنحاء العالم.

وتابعت أن المستثمر دائمًا ما يدرس طبيعة كل مشروع قبل الدخول في الاستمار المباشر، وشركة أبو ظبي من الشركات الكبرى التي درست كل تفاصيل المشروع بشكل كبير.