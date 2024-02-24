السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحثة: روسيا لديها القدرة على الاستمرار بالحرب مع أوكرانيا

علا شحود
علا شحود

قالت الدكتورة علا شحود، الكاتبة والباحثة السياسية، إن كل الدلائل تشير إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية لن تنتهي، وتوقفها يحتاج إلى عامين أو ثلاثة، من خلال العديد من المفاوضات السياسية والدبلوماسية من حكماء العالم.

ونوهت "شحود"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الشرق الأوسط" المُذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، بأن روسيا لديها القدرة في الاستمرار بالحرب مع أوكرانيا.

وأشارت، إلى أن روسيا لم تسجل عجزًا في الميزانية، مضيفة أن الدولة الروسية مستمرة في صناعة الأسلحة، دون اللجوء لأي دول أخرى في العالم.

وأضافت، أن الدولة الروسية توجه رسائل لشعبها عبر وسائل الإعلام، من أجل بث الطمأنينة في نفوس الشعب الروسي، وهذا دليل على أن روسيا ماضية في حربها لتحقيق أهدافها.

روسيا أوكرانيا الشرق الأوسط القاهرة الإخبارية الدكتورة علا شحود

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