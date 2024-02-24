خبيرة اقتصاد: مشروع رأس الحكمة سيؤثر بالإيجاب على البورصة المصرية

قالت الدكتورة رانيا يعقوب، خبيرة الاقتصاد، إن صفقة مشروع رأس الحكمة ستعود بالنفع على المواطن المصري بشكل سريع، بسبب قيمة المشروع المالية.

وأضافت "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن المشروع يسهم في تحسين قدرة مصر الاقتصادية من خلال توفير العملة الأجنبية، وبالتالي ستنخفض أسعار السلع على المدى القصير.

ونوهت بأن مشروع رأس الحكمة يسهم في توفير الكثير من فرص العمل للشباب، سواء خلال مرحلة الإنشاء، أو بعد التشغيل، الأمر الذي يساعد في تحسين الحياة للمواطن المصري.

وأشارت إلى أن مشروع رأس الحكمة سيؤثر بالإيجاب على البورصة المصرية، خاصة في القطاع العقاري، بعدما أعلن رئيس الوزراء، أمس، عن أن الشركات المصرية ستشارك في المشروع.

تفاصيل برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"

برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.