خبير اقتصادي: السندات الدولارية لمصر بدأت تستجيب بعد توقيع مشروع رأس الحكمة

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن قيمة الإتفاق بمشروع رأس الحكمة، كان أكبر من المتوقع، حيث يعتبر من أهم وأشهر المشروعات في المنطقة.

وأضاف "نافع"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع على فضائية etc، أن السندات الدولارية لمصر، بدأت تستجيب لخبر مشروع رأس الحكمة، وهذا يساهم في تخفيف عبء الدين العام لمصر

ونوه الخبير الاقتصادي، أن الاستثمارات المباشرة، تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتابع أن أفضل استثمار هو المباشر، الذي يساهم في توفير فرص عمل كبيرة للشباب، بالإضافة إلى استصلاح الأراضي الغير مستغلة بالدولة، وبالتالي مشروع رأس الحكمة، هو نتاج جهود كبيرة للحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية.

وأشار إلى أن شركة أبو ظبي القابضة من الشركات الحكومية في الإمارات، مؤكدًا أن المشروع سيتم بناؤه على مساحة 170 كيلو متر مربع بالساحل الشمالي.