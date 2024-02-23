المجتمعات العمرانية تكشف موعد انتهاء مشروع رأس الحكمة وبداية التشغيل

قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أننا نعمل على مشروعات الاستثمار في الساحل الشمالي منذ عام 2014، خاصة بخمسة مدن، هم "العلمين، رأس الحكمة، السلوم، جرجوب، ومطروح".

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الدولة تسعى لربط الساحل الشمالي بالمدن في مصر.

ونوه أن مشروع رأس الحكمة، هو عبارة عن شراكة، تساهم في استمرارية لضخ العملة الأجنبية، حيث تم حذف 11 مليار من الدين العام، بعد الصفقة الاستثمارية الكبرى.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن هناك 150 مليار دولار سيتم ضخهم في مشروع رأس الحكمة بالمرحلة الأولى فقط، مشيرًا إلى أن التوقيت الزمني للمشروع 5 سنوات.

وتابع أن مشروع رأس الحكمة، من المشروعات القومية التي تتضمن تنمية عمرانية ومناطق صناعية وسياحية، مشيرًا إلى أن المشروع ضمن مشروعات خاصة بالجتمعات العمرانية والتي تضم 61 مدينة.