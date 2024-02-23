رئيس الوزراء يكشف تفاصيل مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسهم في تغير فكرة الساحل الشمالي، وتحويلها من منتجعات سياحية فقط إلى مدن ذكية وعمرانية وسياحية أيضًا.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تنقله قناة "إكسترا نيوز"، أن مشروع رأس الحكمة يسهم في توظيف الكثير من العمالة.

ونوه بأن فكر الدولة يتمحور حول مستقبل هذا البلد، وهذا ما نشاهده في الكثير من مشروعات البنية التحتية التي تساعد في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وتابع أنه لولا دعم القيادة المصرية والإماراتية، ما كان سيرى مشروع رأس الحكمة النور، مضيفًا أن الجانب المصري متمثل في هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث إن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين.

وشكر رئيس الوزراء القيادة المصرية ودولة الإمارات، مشيرًا إلى أن المشروع عبارة عن تخصيص أرض للمطور، مقابل مقدم نقدي، بالإضافة إلى حصة من المشروع.