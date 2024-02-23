الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: العالم يثق تمامًا فى البيئة الاستثمارية بمصر

أيمن محسب
أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مصر تواصل جهودها نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز": إن العالم الغربي والعربي يثق تمامًا في البيئة الاستثمارية بمصر ونجني الثمار الآن.

ونوَّه مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني بأن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر يسهم بشكل كبير في تشغيل العديد من العمالة، بالإضافة إلى نقل الخبرات الأجنبية للكوادر المصرية.

وأشار "محسب" إلى أن سلوك المستهلك هو من يصنع الأزمة، وهذا ما نشهده في هذه الفترة، مؤكدًا أن سعر الدولار الحالي ليس حقيقيًا، فهو ناتج لمضاربة في السوق الموازية.

وتابع: إن زيادة الاستثمارات الأجنبية، ستسهم بشكل كبير في انخفاض أسعار السلع، بالإضافة إلى استقرار السوق، وتشجيع الكثير من المستثمرين للدخول في السوق.

أيمن محسب لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الاستثمارات الأجنبية اكسترا نيوز الاستثمار بالحوار الوطني

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تتوغل قرب ميناء خان يونس وتقطع الطرق المؤدية لـ"رفح"

سعره 399 دولارًا.. حذاء ترامب الذهبى يواصل إثارة الجدل فى الولايات المتحدة

ضياء رشوان: مصر تواجه موقفًا إنسانيًا فى غزة وسياسيًا مع حكومة إسرائيل

رشوان: بايدن يحاول بتصريحاته إبراء ذمته من الدعم المطلق لإسرائيل

ضياء رشوان: أمريكا ليست قائد العالم بل تحرض لحروب وعدم استقرار

ضياء رشوان: امتناع بريطانيا عن التصويت بمجلس الأمن دليل على تغير موقفها تجاه فلسطين

خبير اقتصادى: الدولة تهتم بتطوير العنصر البشرى من أجل جلب الاستثمارات

العمل الوطنى الفلسطينى: الولايات المتحدة ستكون محامى الشيطان أمام العدل الدولية

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يغير موقفه من عودة شكرى وقندوسى إلى الأهلى نهاية الموسم

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

دورى أبطال إفريقيا.. طريق الأهلى سالك وبيراميدز فى ورطة حقيقية

الأرصاد تحذر: منخفض جوى يضرب البلاد غدًا

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

مصرع شقيقتين صدمتهما سيارة بمحور ميدان لبنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة