الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى: الدولة تهتم بتطوير العنصر البشرى من أجل جلب الاستثمارات

الدكتور محمد الشوادفي
الدكتور محمد الشوادفي

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الإقتصادي، أن خطة 2024 – 2025، قائمة على عدد من الأهداف، أهمها أننا ننطلق من أزمات دولية، ولا بد من معالجة الإقتصاد الوطني.

وأضاف "الشوادفي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تهتم بتطوير العنصر البشري، والمتمثل في تطوير التعليم الجامعي وقبل الجامعي.

ونوه، أن البنية التحتية تهتم بها الحكومة، من أجل جلب الاستثمار للدولة، مشيرًا أن الاعتماد على الإنتاج الصناعي والزراعي، وذلك من أجل توفير فائض للتصدير.

وأشار أن التنافس في قطاعات الدولة، دليل على خطط الدولة من أجل التنمية الإتصادية، حيث إن الدولة تسعي لزيادة الإنتاج للوصول إلي 100 مليار دولار من الاستثمارات.                                                                                                                   

خبير اقتصادي العنصر البشري الخبير الاقتصادي اكسترا نيوز حديث الاخبار

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع.. إنفوجراف

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

الأكثر قراءة

ماذا يحدث بعد تقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

انخفاض أسعار الذهب الآن فى مصر عيار 21 و24 رغم الارتفاع العالمى

بسبب إيراد "التوك توك".. أب يعذّب نجله حتى الموت فى المنيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟