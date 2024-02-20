خبير اقتصادى: الدولة تهتم بتطوير العنصر البشرى من أجل جلب الاستثمارات

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الإقتصادي، أن خطة 2024 – 2025، قائمة على عدد من الأهداف، أهمها أننا ننطلق من أزمات دولية، ولا بد من معالجة الإقتصاد الوطني.

وأضاف "الشوادفي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تهتم بتطوير العنصر البشري، والمتمثل في تطوير التعليم الجامعي وقبل الجامعي.

ونوه، أن البنية التحتية تهتم بها الحكومة، من أجل جلب الاستثمار للدولة، مشيرًا أن الاعتماد على الإنتاج الصناعي والزراعي، وذلك من أجل توفير فائض للتصدير.

وأشار أن التنافس في قطاعات الدولة، دليل على خطط الدولة من أجل التنمية الإتصادية، حيث إن الدولة تسعي لزيادة الإنتاج للوصول إلي 100 مليار دولار من الاستثمارات.