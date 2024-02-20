رشوان: بايدن يحاول بتصريحاته إبراء ذمته من الدعم المطلق لإسرائيل

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، صرح بأن دعم إسرائيل، أصبح عبئًا أخلاقيًا على الولايات المتحدة.

وأضاف "رشوان" خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، والمُذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن بايدن قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه يمتلك أكثر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل.

وأشار إلى أن بايدن يحاول بتصريحاته إبراء ذمته من الدعم المطلق لإسرائيل، أمام المجتمع الدولي، خاصة بعد تغير وجهات نظر الكثير من دول العالم.

وأضاف، أن تصرفات حكومة بنيامين نتنياهو، تساهم في انزلاق الولايات المتحدة لحرب إقليمية في الشرق الأوسط، وبالتالي أصبح التحول في الآراء سمة التوقيت الحالي للكثير من الدول الغربية وأيضًا الولايات المتحدة.