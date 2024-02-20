مراسل القاهرة الإخبارية: متحدث أمريكا سيتحدث بعد كلمة مصر بمحكمة العدل مباشرة

قال أبوبكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه على مدار 6 أيام سيتم سماع طلبات إحاطة الدول لمحكمة العدل الدولية، بواقع 11 دولة يوميًا.

ونوّه "بشير"، بأن المذكرة التي تقدمت بها مصر، ترد على الادعاء الإسرائيلي والأكاذيب التي تروج لها، الأمر الذي يجعلها من الدول والمذكرات الهامة والتي من المقرر أن تقدمها غدًا.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن قرارات محكمة العدل الدولية إذا لم تكن ملزمة، ولكن هي قوية، وتعزز المطالبات والمساعي الأخرى لحل القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن متحدث الولايات المتحدة الأمريكية سيتحدث غدًا بعد مصر، والذي يعتبر فردًا من أفراد الدفاع الإسرائيلي بمحكمة العدل الدولية.