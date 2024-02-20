الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مندوب فلسطين: هناك شبه إجماع دولى على وقف إطلاق النار بغزة

كلمة للمجموعة العربية
كلمة للمجموعة العربية عبر قناة القاهرة الإخبارية

قال السفير رياض منصور، مندوب دولة فلسطين، إننا سنطرق كل الأبواب من أجل وقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وإنقاذ الأبرياء.

وأضاف "منصور"، خلال كلمة للمجموعة العربية عقب جلسة مجلس الأمن، والتي فشلت في تمرير قرار بوقف النار في قطاع غزة، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك شبه إجماع دولي على وقف إطلاق النار.

ونوه مندوب فلسطين، بأننا لا نمل وسنطرق باب مجلس الأمن كل مرة، حتى يتحمل مسئوليته، ويعطي الحق لأصحاب الحق، وهم الشعب الفلسطيني.

مندوب فلسطين اطلاق النار السفير رياض منصور العدوان الإسرائيلى غزة القاهرة الإخبارية

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