مندوب فلسطين: هناك شبه إجماع دولى على وقف إطلاق النار بغزة

قال السفير رياض منصور، مندوب دولة فلسطين، إننا سنطرق كل الأبواب من أجل وقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وإنقاذ الأبرياء.

وأضاف "منصور"، خلال كلمة للمجموعة العربية عقب جلسة مجلس الأمن، والتي فشلت في تمرير قرار بوقف النار في قطاع غزة، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك شبه إجماع دولي على وقف إطلاق النار.

ونوه مندوب فلسطين، بأننا لا نمل وسنطرق باب مجلس الأمن كل مرة، حتى يتحمل مسئوليته، ويعطي الحق لأصحاب الحق، وهم الشعب الفلسطيني.