مندوب الصين بالأمم المتحدة: لا ينبغى استخدام "الفيتو" لمنع وقف إطلاق النار فى غزة

قال السفير ليو جييي، مندوب الصين بالأمم المتحدة، إننا نعبر عن إحباطنا لنتيجة التصويت على مشروع قرار وقف النار في غزة، والذي تقدمت به دولة الجزائر.

ونوه مندوب الصين، بأن على مجلس الأمن التحرك من أجل وقف إطلاق النار، وأن يأخذ موقفًا من الدول التي تستخدم حق "الفيتو"، من أجل إنقاذ حياة الكثير من الفلسطينيين.

وأشار "جييي"، خلال جلسة مجلس الأمن والتي تنقلها قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه لا ينبغي استخدام حق النقض لمنع وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن بيان دولة الجزائر متوازن.

ونوه مندوب الصين، بأن نقض القرار يزعزع الاستقرار في المنطقة برمتها، ولا بد من أن ينعم المواطنون في الشرق الأوسط بحياة أكثر سلامًا.