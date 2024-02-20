مراسل "القاهرة الإخبارية": الطائرات الإسرائيلية استهدفت سيارة مكتظة بعدد من النازحين برفح

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخارية"، إن الطائرات الحربية، استهدفت سيارة مدنية مكتظة بعدد من النازحين، بمنطقة "الشبورة" بمدينة رفح، الأمر الذي تسبب في ارتقاء شيهدين وإصابة العشرات.

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية"، خلال مداخلة لبرنامج "منتصف النهار"، أن مخيم البريج، تعرض لإطلاق رصاص حي من الطائرات الحربية تجاه الفلسطينيين، الأمر الذي خلف الكثير من الشهداء.

وأضاف أن كثر من 5000 طالب استشهدوا وفقًا لتقرير وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، كما أن الدمار الذي لحق بالمباني في كل القطاع، تعوق عمل الطواقم الطبية في القطاع المنكوب.