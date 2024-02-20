الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الجزائر بمجلس الأمن: قرار وقف إطلاق النار فى غزة حق شرعى للفلسطينيين

السفير عمار بن جامع
السفير عمار بن جامع

قال السفير عمار بن جامع، مندوب الجزائر بمجلس الأمن، مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتويج لمناقشات مكثفة بين الدول الأعضاء بالمجلس.

وأضاف "بن جامع"، خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على قرار وقف إطلاق النار في غزة، تقدمت به الجزائر، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مشروع القرار يشمل وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية لكل مناطق قطاع غزة.

وأشار مندوب الجزائر بمجلس الأمن، إلي أن التصويت لهذا المشروع يعتبر دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة، والتصويت ضده ينطوي على تأييد للعنف الوحشي والمعاقبة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

ونوه بأن مشروع القرار يتضمن رفض التهجير القسري للفلسطينيين والامتثال للإجراءات المؤقتة التحفظية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.

وأردف، أن التصويت بالإيجاب على مشروع القرار هو حق للشعب الفلسطيني، للتمتع بأدني حقوق الإنسان وهي الحياة، مشيرًا أن مشروع القرار هو إنقاذ الملايين من النساء والأطفال في غزة.

وتابع، أنه انقضى ما يقرب من شهر بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية وأن نرى أي بارقة أمل لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

الجزائر غزة وقف إطلاق النار في غزة السفير عمار بن جامع قطاع غزة

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